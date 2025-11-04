В возрасте 76 лет умер телеведущий Юрий Николаев. Он вел музыкальные программы «Утренняя почта», «Утренняя звезда» и «Достояние республики».

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Юрий Николаев

«Совсем недавно мы в эфире "Сегодня вечером" вместе отмечали профессиональный юбилей Человека, который зажег так много звезд. И вот только что пришло известие, что его не стало»,— сообщил артист балета Николай Цискаридзе в Telegram-канале.

Юрий Николаев был ведущим «Утренней почты» с 1975 по 1991 годы. Вел программы «Голубой огонек», «Песня года» и «Спокойной ночи, малыши!». Дважды лауреат премии Союза журналистов, народный артист России.