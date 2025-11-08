Российские силы ПВО за два часа сбили один беспилотник над Московской областью

Российские средства ПВО в период с 7:00 до 9:00 мск перехватили и уничтожили три беспилотника. Один из них сбит в небе над Московской областью. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Еще по одному БПЛА уничтожено над территорией Калужской и Смоленской областей. Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил о двух сбитых над регионом дронах. Обошлось без пострадавших и разрушений на земле. В Калужской области, по словам губернатора Владислава Шапши, раненых и повреждений инфраструктуры также нет. Мэр Москвы Сергей Собянин пока ситуацию не комментировал.

В ночь на 8 ноября над регионами России были сбиты 79 беспилотников. Больше всего — 36 дронов — над территорией Ростовской области.