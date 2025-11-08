За ночь силы ПВО сбили 79 беспилотников над регионами России

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь уничтожили 79 беспилотников самолетного типа над Россией. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Над Ростовской областью сбили 36 БПЛА, над Брянской и Курской — 10 и девять соответственно. Восемь беспилотников уничтожили над Волгоградской областью, по пять — над Белгородской областью и Крымом. Еще три БПЛА сбили над территорией Саратовской области. Над Воронежской, Смоленской и Орловской областями силы ПВО уничтожили по одному беспилотнику.

По предварительной информации, в Саратовской области пострадал один человек, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин. В Курской области есть повреждения частных домов, написал губернатор региона Александр Хинштейн. После налета БПЛА в Волгоградской области ремонтные службы восстанавливают электроснабжение населенных пунктов, прилегающих к подстанции ЛЭП Балашовская, рассказал губернатор области Андрей Бочаров.