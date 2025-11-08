Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

За ночь силы ПВО сбили 79 беспилотников над регионами России

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь уничтожили 79 беспилотников самолетного типа над Россией. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Над Ростовской областью сбили 36 БПЛА, над Брянской и Курской — 10 и девять соответственно. Восемь беспилотников уничтожили над Волгоградской областью, по пять — над Белгородской областью и Крымом. Еще три БПЛА сбили над территорией Саратовской области. Над Воронежской, Смоленской и Орловской областями силы ПВО уничтожили по одному беспилотнику.

По предварительной информации, в Саратовской области пострадал один человек, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин. В Курской области есть повреждения частных домов, написал губернатор региона Александр Хинштейн. После налета БПЛА в Волгоградской области ремонтные службы восстанавливают электроснабжение населенных пунктов, прилегающих к подстанции ЛЭП Балашовская, рассказал губернатор области Андрей Бочаров.

Новости компаний Все