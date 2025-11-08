RT: на пароме, который не может войти в порт Сочи, заканчивается еда

Паром Sea Bridge с 20 пассажирами третьи сутки не может войти в порт Сочи. У людей на борту заканчивается продовольствие. Об этом RT сообщила российская туристка, находящаяся на судне. По ее словам, организовать гуманитарный коридор к парому невозможно из-за его иностранного статуса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

По информации, озвученной РИА Новости представителем компании Liderline в Трабзоне Мустафы Чакыр, запасы продовольствия на борту рассчитаны на десять дней.

Паром Sea Bridge вышел из Трабзона вечером 5 ноября и утром 6 ноября встал на рейд в Сочи, ожидая разрешения на заход в порт. На борту находятся 18 граждан России и два гражданина Турции, оформившие билеты в частном порядке. Изначально заход судна в порт был отложен из-за проведения военных учений в акватории. Позже пассажиры парома сообщили журналистам, что судно проверяют, в том числе осматривают дно.

Перед запуском рейса губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев открыто заявлял, что организация международных паромных рейсов требует дополнительных мер безопасности.

В настоящий момент паром не может зайти в порт Сочи и отправиться обратно в Трабзон. Судно находится на якорной стоянке. Как рассказал ТАСС генеральный директор компании «СВС шиппинг» Сергей Туркменян, паром находится в территориальных водах РФ. «Если бы мы были на внешнем рейде, то мы могли бы по желанию отбывать, а мы стоим на внутреннем рейде и нужно разрешение на заход на внешний рейд», — пояснил он.

Наталья Решетняк