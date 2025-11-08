К рекультивации мусорного полигона в Динском районе приступят в начале 2026 года

Рекультивация мусорного полигона в Динском районе Краснодарского края начнется в первой половине 2026 года, сообщил вице-губернатор региона Евгений Пергун после инспекции объекта. Сейчас специалисты готовят полигон к будущим работам.

На соседнем участке уже строится мусоросортировочный комплекс, мощность которого составит 200 тыс. тонн в год. Это поможет улучшить переработку отходов и снизить нагрузку на полигон.

Евгений Пергун подчеркнул, что рекультивация должна завершиться до конца 2028 года. Он добавил, что власти будут строго контролировать соблюдение всех сроков и этапов работ.

Наталья Решетняк