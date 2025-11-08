В Дагестане погиб в ДТП 16-летний водитель-бесправник

Прокуратура Дагестана организовала проверку в связи с гибелью несовершеннолетнего жителя Карабудахкентского района в результате ДТП, сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Дагестана Фото: Прокуратура Дагестана

16-летний житель Карабудахкентского района погиб рано утром 8 ноября 2025 года в ДТП на автодороге «Доргели-Какашура-Карабудахкент». Подросток, не имевший водительских прав, управлял автомобилем «ВАЗ-21140» и не справился с управлением, из-за чего машина опрокинулась. Водитель скончался на месте аварии, а 17-летний пассажир получил телесные повреждения и был госпитализирован.

Прокуратура Дагестана начала проверку, чтобы выяснить все обстоятельства происшествия и проверить соблюдение законодательства по безопасности дорожного движения и профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. Контроль за проведением процессуальной проверки взят на прокуратуру региона.

Станислав Маслаков