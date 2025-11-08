Мэрия Ростова-на-Дону проверила состояние коммунальной техники накануне зимы

В администрации Ростова-на-Дону провели проверку готовности коммунальной техники к зимнему периоду, написал мэр Ростова-на-Дону Александр Скрябин написал в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал глвы Ростова-на-Дону Алексаандра Скрябина

Коммунальные службы 15 ноября переходят на зимний режим работы, что предусматривает замену летних работ — подметания и полива клумб — на очистку снега и обработку дорог противогололедными средствами. В распоряжении городских служб 280 единиц спецтехники, включая комбинированные дорожные машины, погрузчики, самосвалы, автогрейдеры и тракторы. Среди них 34 машины были закуплены за счет бюджета специально для районных комбинатов благоустройства.

Владельцы техники обязались провести техническое обслуживание и установить зимнее оборудование: снеговые отвалы, бункеры для реагентов, пескоразбрасывающие устройства и щетки. Помимо этого, коммунальные службы уже заготовили 5 тыс. тонн противогололедных материалов. Помимо муниципальных служб, управляющие компании и ТСЖ также должны обеспечить подготовку сотрудников и наличие инструментов для уборки придомовых территорий.

В ходе проверки особое внимание уделили техническому состоянию машин, комплектации персоналом, наличию малой механизации и запасов реагентов. Кроме того, ресурсоснабжающие организации заключили договоры с комбинатами благоустройства для оперативной ликвидации наледей при чрезвычайных ситуациях на коммуникациях. Снегоуборочную технику разместят в специальных точках дежурства для быстрого выезда на маршруты в случае ухудшения погоды. Вывоз снега будет осуществляться на 11 согласованных специальных площадок.

Станислав Маслаков