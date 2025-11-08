Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Российские силы ПВО за сутки сбили 178 беспилотников

Российские средства ПВО за сутки уничтожили 178 беспилотников ВСУ. Также сбиты две управляемые авиабомбы. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Согласно ежедневной сводке ведомства, под удар вооруженных сил России попали объекты транспортной инфраструктуры ВСУ в 147 районах в зоне спецоперации. В атаке участвовали оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия.

Всего с начала дня над регионами России были сбиты 90 беспилотников. Из них 79 — ночью 8 ноября, еще три — с 7:00 до 9:00 мск, восемь — с 9:00 до 12:00 мск.

