Смольный заявил о взломе сайта СПАСК после публикации с рекламой вебкам-студии

Хвалебный текст о работе в вебкам-студии появился на сайте Санкт-Петербургского архитектурно-строительного колледжа (СПАСК) в результате взлома. Об этом заявили ТАСС в пресс-службе городского комитета по по науке и высшей школе.

Накануне на сайте колледжа разместили не совсем обычную для образовательного учреждения информацию об одной из вебкам-студий, названной там лучшей в городе, поскольку она «открывает возможности для девушек и парней».

На сайте СПАСК говорилось, что студия предоставляет «все условия для комфортной работы и профессионального роста». Так, соискателям положено бесплатное такси на собеседование и помощь с жильем. В качестве преимуществ также было указано, что гибкий график позволяет совмещать работу с учебой.

Артемий Чулков