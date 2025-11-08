Вологду с Новороссийском связал новый контейнерный маршрут

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил о запуске железнодорожного контейнерного сервиса между Вологдой и Новороссийском. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Новый маршрут предоставил производителям Вологодской области и соседних регионов прямой логистический коридор на юг страны к крупнейшему морскому порту России. «Ранее направление оставалось сложным из-за нерегулярности отправок и отсутствия стабильного объема», — отметил господин Филимонов.

Железнодорожный сервис обеспечивает доставку грузов за трое суток с периодичностью раз в месяц. В состав маршрута входят 38 сорокафутовых контейнеров. Оборотный парк контейнерного оборудования на терминале позволяет осуществлять погрузку без ожидания.

Для производителей области и близлежащих регионов открылись экспортные возможности в Турцию, Тунис, Ливан, Индию, Саудовскую Аравию, Израиль, Египет и другие государства. По словам главы региона, новый сервис снизит расходы и усилит позиции Вологодской области на зарубежных рынках.

Наталья Решетняк