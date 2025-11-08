Ставропольские студентки получили по 100 тыс. рублей за беременность

Ставропольские власти начали выплачивать беременным студенткам по 100 тыс. руб. В городе уже почти 100 девушек подали заявления на получение единовременной выплаты, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Мера поддержки действует с января 2025 года и направлена на повышение рождаемости среди молодежи. Право на выплату имеют студентки очных отделений вузов и ссузов, имеющие российское гражданство и постоянную прописку в крае. Срок беременности должен быть не менее 12 недель, а сама девушка не должна была получить аналогичную выплату за эту беременность в другом регионе страны.

Документы для получения выплаты принимают в комитете труда и соцзащиты населения администрации Ставрополя. Выплаты осуществляются министерством труда Ставропольского края. Кроме того, в регионе уже 280 многодетным семьям компенсировали половину стоимости очного обучения одного ребенка в вузе или ссузе. Прием заявлений продолжается.

Станислав Маслаков