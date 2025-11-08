Открыт контейнерный маршрут Вологда — Новороссийск

Новый контейнерный маршрут соединил Вологду с морским портом Новороссийск. Об этом сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов в своем Telegram-канале.

Господин Филимонов отметил, что новый железнодорожный сервис обеспечивает прямой логистический маршрут на юг страны, что ранее было затруднено из-за нерегулярности отправок. Срок доставки грузов по новому маршруту составляет три дня, а отправки будут осуществляться раз в месяц. В составе сервиса 38 контейнеров по 40 футов каждый, что позволяет отгружать грузы без задержек.

Новый маршрут открывает экспортные направления для товаров из Вологды и соседних регионов в такие страны, как Турция, Тунис, Ливан, Индия, Саудовская Аравия, Израиль и Египет. Губернатор подчеркнул, что это позволит снизить издержки и укрепить позиции Вологодской области на внешних рынках.

Наталья Решетняк