Число пострадавших при обрушении подъезда в Тульской области возросло до трех

Три человека пострадали при обрушении подъезда жилого дома из-за взрыва газа в поселке Куркино. Об этом сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в Telegram-канале.

Всех пострадавших направили в Ефремовскую районную больницу, написал губернатор. Из дома эвакуировали 10 жильцов, они находятся у своих родственников.

Утром Дмитрий Миляев сообщил о двух пострадавших при обрушении, их госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Взрыв газа произошел в трехэтажном жилом доме на улице Ленина в поселке Куркино. В доме частично обрушились стена подъезда, кровля и перекрытия. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.