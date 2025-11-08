Два человека пострадали при налете БПЛА в Саратове

Два человека получили травмы средней тяжести при ударе БПЛА в Саратове, им оказывают помощь в медицинском стационаре. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

В результате налета дронов также поврежден многоквартирный жилой дом — в некоторых квартирах выбиты окна. Кроме того, повреждены автомобили, уточнил губернатор.

Средства на восстановление квартир выделят из бюджета Саратовской области, написал Роман Бусаргин в Telegram-канале. Он добавил, что после проведения независимой оценки материальную помощь окажут владельцам поврежденных автомобилей.

За прошедшую ночь над Саратовской областью силы ПВО сбили один БПЛА, сообщили в Минобороны РФ. Всего над регионами России уничтожили 79 беспилотников. В период с 7:00 до 9:00 мск по одному БПЛА сбили над Московской, Калужской и Смоленской областями.