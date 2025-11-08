Аэропорты Пскова, Вологды и Череповца приостановили работу

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Пскова, Вологды и Череповца. Об этом сообщили в Росавиации. Ограничения нужны для обеспечения безопасности полетов, уточнили в ведомстве.

Утром приостановили работу аэропорты Уфы, Калуги и Оренбурга. Аэропорты Ульяновска и Пензы возобновили работу. В Росавиации отметили, что в период действия ограничений в ульяновском аэропорту один самолет «ушел» на запасной аэродром.

За ночь силы ПВО уничтожили 79 беспилотников над российскими регионами. В период с 7:00 по 9:00 мск по одному БПЛА сбили рядом с Москвой, а также над Калужской и Смоленской областями, сообщили в Минобороны РФ.