Аэропорт Оренбурга приостановил работу

В аэропорту Оренбурга ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом в 8:21 мск сообщили в Росавиации. В ведомстве уточнили, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Утром временные ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропортах Уфы, Ульяновска и Калуги . Аэропорт Пензы возобновил работу, сообщили в Росавиации в 8:13 мск.

За ночь силы ПВО уничтожили 79 беспилотников над российскими регионами. БПЛА сбили над Ростовской, Брянской, Курской, Волгоградской, Белгородской, Саратовской, Воронежской, Смоленской и Орловской областями, а также над территорией Крыма. Один человек пострадал в Саратовской области, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.