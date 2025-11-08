Аэропорты Уфы, Ульяновска и Калуги приостановили работу

Росавиация в 6:45 мск сообщила, что в аэропортах Уфы и Калуги введены ограничения на прием и выпуск самолетов. В 7:05 ведомство уточнило, что работу приостановил аэропорт Ульяновска. Ограничения также продолжают действовать в аэропорту Пензы.

Примерно в 6:00 мск работу восстановили аэропорты Волгограда и Саратова.

Ранее власти Волгоградской и Ростовской областей сообщали о массированной атаке БПЛА. В Саратове из-за налета беспилотников пострадал человек.