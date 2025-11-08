В Лермонтове водитель иномарки насмерть сбил 57-летнего пешехода

Вечером 7 ноября около 18 часов в Лермонтове на улице Матвиенко 76-летний водитель автомобиля «Фольксваген», движущийся в сторону улицы Шумакова, сбил 57-летнего местного жителя, сообщает Госавтоинспекция Ставропольского края.

Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

Пешеход переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшего с тяжелыми травмами доставили в городскую больницу Пятигорска, где он скончался позже от полученных повреждений.

Водитель транспортного средства был трижды привлечен к административной ответственности за нарушение ПДД за последние два года. На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции, продолжается выяснение всех обстоятельств аварии.

Станислав Маслаков