Над Ростовской областью сбили 36 дронов
В течение ночи российские военные зафиксировали атаку 79 беспилотников на регионы страны. Средства ПВО уничтожили 36 дронов самолетного типа над территорией Ростовской области, сообщает минобороны РФ.
Фото: Александр Черных, Коммерсантъ
По словам главы региона Юрия Слюсаря, удары пришлись на Чертковский, Каменский, Шолоховский, Белокалитвинский, Мясниковский и Куйбышевский районы. Все аппараты, по его словам, были подавлены и ликвидированы, в результате среди жителей населенных пунктов никто не пострадал. Информация о последствиях на земле уточняется.