Над Ростовской областью сбили 36 дронов

В течение ночи российские военные зафиксировали атаку 79 беспилотников на регионы страны. Средства ПВО уничтожили 36 дронов самолетного типа над территорией Ростовской области, сообщает минобороны РФ.

По словам главы региона Юрия Слюсаря, удары пришлись на Чертковский, Каменский, Шолоховский, Белокалитвинский, Мясниковский и Куйбышевский районы. Все аппараты, по его словам, были подавлены и ликвидированы, в результате среди жителей населенных пунктов никто не пострадал. Информация о последствиях на земле уточняется.

Станислав Маслаков