30 ноября исполняется 65 лет президенту компании «Ростелеком» Михаилу Осеевскому

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Михаил Осеевский

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Его поздравляет председатель совета федеральной территории «Сириус», руководитель образовательного фонда «Талант и успех» Елена Шмелева:

— От всей души поздравляю Вас с Днем рождения, дорогой Михаил Эдуардович! Можно долго перечислять Ваши достижения в качестве профессионала и талантливого руководителя, но для меня принципиально важен Ваш вклад в многолетнее сотрудничество «Ростелекома» и «Сириуса» — на благо каждого ребенка и молодого человека, который здесь учится или учился. Без Вашего профессионализма и любви к детям, всем тем, кто пользуется услугами «Ростелекома», у нас не появилось бы телеком-инфраструктуры мирового уровня для всех наших самых сложных программ, защищенной и постоянно развивающейся. А у многих наших учеников именно благодаря Вам появилась мечта — развивать отечественные технологии связи. Многие из них уже блестяще делают, выпустившись из ведущих университетов и колледжей России, к которым я с большой гордостью отношу и наш научно-технологический университет «Сириус». Благодарю Вас за участие в его создании и развитии! Спасибо Вам за эту очень важную совместную работу, за то, что задаете стандарты профессионального образования, обеспечивая технологический суверенитет, технологическое лидерство России, будьте здоровы и обязательно счастливы!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»