«Реализация подобной реформы потребует серьезной подготовки»

Срок обучения в российских школах может увеличиться с 11 до 12 лет, при этом дети будут начинать учебу с шести лет. С инициативой о переходе к 12-летней системе выступил заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб, отметив, что такой шаг соответствует современным образовательным требованиям и мировой практике. Необходимо ли такое нововведение в России и как это может отразиться на учебном процессе, «Ъ-Кубань» пояснила директор и собственник частной общеобразовательной школы Schoolberry Светлана Резниченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Светлана Резниченко

Фото: предоставлено автором Светлана Резниченко

Фото: предоставлено автором

«Я положительно отношусь к самой идее перехода России на 12-летнюю систему школьного образования, но считаю, что успех этой реформы зависит от того, с какого возраста начнется обучение. Если речь идет о начале с шести лет, то подход, на мой взгляд, имеет смысл.

В этот период ребенок учится быть частью коллектива, концентрироваться, выполнять задания и постепенно осваивать основы письма, чтения и математики. Такой формат позволяет выровнять стартовые возможности детей: кто-то до школы посещает детский сад, кто-то занимается дома с родителями, а кто-то приходит без какой-либо подготовки и даже не умеет правильно держать карандаш или ножницы. В результате первые становятся успешными, а вторые — теряют мотивацию и уверенность в себе. Если же обучение начинается в шесть лет и проводится по единой программе, то к первому классу все дети приходят с одинаковой базой.

Но важно понимать, что работа с шестилетними детьми требует особой методики. Это не могут быть стандартные уроки по 45 минут. Продолжительность занятий должна составлять около получаса, с обязательными элементами игровой деятельности, физической активности и даже дневного сна.

Учебные помещения также должны быть адаптированы: наличие игровых зон, наглядных материалов, возможности менять рассадку. Мы, например, используем парты, которые можно ставить кругом или квадратом — для разных форм взаимодействия.

В этом возрасте важно не столько умение читать и писать, сколько развитие познавательных процессов: памяти, внимания, пространственного мышления, аналитических навыков. Это дает сильный эффект и создает прочный фундамент для дальнейшего обучения. Отдельного внимания заслуживает вопрос безоценочного обучения в младших классах.

Реализация подобной реформы потребует серьезной подготовки. Нужна переработка программ, обучение педагогов, создание условий в школах.

Необходимо предусмотреть и возможные риски: нехватку помещений, отсутствие квалифицированных кадров, необходимость адаптации учебников и методических материалов. Вероятно, внедрение стоит начать с пилотных проектов в отдельных регионах или частных школах, где подобная практика уже существует.

Что касается старших классов, то 10–11-й класс, на мой взгляд, должны стать по-настоящему профориентированными. В моем лицеевском опыте эти годы были сосредоточены на гуманитарных и педагогических дисциплинах, что помогло нам осознанно выбрать профессию. Сейчас большинство лицеев и гимназий фактически не отличаются от обычных школ, а профилизация сводится к увеличению количества часов по отдельным предметам.

Если Россия перейдет на 12-летний цикл, то важно не просто добавить год, а переосмыслить содержание старшей школы. Но если речь идет просто о добавлении дополнительного года в конце, то это вряд ли даст положительный результат. Тогда выпускники окажутся в ситуации, когда школу заканчивают в 19 лет, что, на мой взгляд, нецелесообразно».