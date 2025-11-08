В аэропорту Пензы второй раз за ночь ввели ограничения

Росавиация в 5:06 мск сообщила, что в аэропорту Пензы введены ограничения на прием и отправку самолетов. Ранее аэропорт также приостанавливал работу с 23:50 мск 7 ноября до 4:09 мск 8 ноября.

Более шести часов продолжают действовать ограничения в аэропорту Волгограда. С 2:03 мск не принимает и не выпускает самолеты аэропорт Саратова.

В Пензенской области объявлена угроза атаки БПЛА. В Саратове, как сообщал губернатор Роман Бусаргин, из-за налета беспилотников «есть повреждения в жилом секторе». Пострадал один человек. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщал о массированной атаке БПЛА на объекты энергетической инфраструктуры в регионе.