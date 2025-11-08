Орбан: США отменят санкции в отношении АЭС «Пакш-2»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что США согласились отменить санкции в отношении проекта атомной электростанции «Пакш-2». Власти Венгрии также согласились закупать ядерное топливо у американской Westinghouse.

«Освобождение "Пакш-2" от санкций не будет продлеваться. Эти санкции, которые были введены ранее, будут полностью отменены. Таким образом, со стороны американцев нет никаких возражений против строительства второй очереди атомной электростанции в Пакше»,— сказал Виктор Орбан на пресс-конференции (запись опубликована на YouTube).

Госдеп США сообщил, что Виктор Орбан и Дональд Трамп на встрече в Вашингтоне подписали меморандум по мирному атому. Контракт на поставку американского ядерного топлива в Венгрию оценивается в $114 млн. Господин Орбан уточнил, что для АЭС «Пакш» будет использоваться ядерное топливо из России, Франции и США.

АЭС «Пакш» — единственная в Венгрии атомная электростанция, она работает с 1982 года. АЭС «Пакш-2» строит российский «Росатом». 5 ноября власти Венгрии выдали разрешение на возведение станции.