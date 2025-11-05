«Росатом»: проект «Пакш-2» в Венгрии получил лицензию на начало строительства АЭС

Проект атомной электростанции «Пакш-2» в Венгрии получил официальную лицензию на старт строительства. Об этом сообщила государственная корпорация «Росатом». Венгерское ведомство по атомной энергии выдало разрешения на заливку первого бетона и возведение зданий ядерного острова энергоблока №5.

Работы по сооружению нового энергоблока планируется начать в феврале 2026 года. Дополнительные лицензии, выданные в дополнение к основной лицензии 2022 года, подтверждают, что проект соответствует строгим международным, европейским и национальным требованиям ядерной безопасности. «Росатом» отмечает, что получение разрешений позволяет начать полномасштабное строительство и активную подготовку к заливке первого бетона, что считается стартом основного этапа возведения энергоблока.

Атомная электростанция «Пакш» — единственная действующая в Венгрии, находится примерно в 100 км от Будапешта и в 5 км от города Пакш. Сейчас она вырабатывает почти половину всей электроэнергии страны. Ввод в эксплуатацию двух новых блоков должен удвоить производство электроэнергии, что для Венгрии станет значительным шагом к обеспечению энергетической безопасности.