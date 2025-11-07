Паром не дошел до Сочи

Пассажиры парома из Турции в Сочи не смогли вовремя прибыть в Россию. Судно стоит на рейде в 20 км от города уже сутки. Об этом “Ъ FM” рассказала пассажирка Татьяна. Как отмечают другие туристы, еда на борту не предусмотрена, есть только питьевая вода. Хотя перед отправлением в офисе перевозчика их заверили, что на пароме будет работать буфет. Паром из Турции в Сочи 5 ноября вышел впервые за 14 лет. На следующий день он вошел в территориальные воды РФ, после чего встал на рейд. Всего на борту 20 человек: двое турецких граждан и 18 россиян.

Причину остановки пассажирам не объясняли, рассказала “Ъ FM” Татьяна: «Мы сейчас находимся на борту. Пришли к месту назначения к 9:30 утра и, не доплыв километров 20, в нейтральных водах остановились. Была информация сначала, что проходили учения, затем — проверка документов. Сейчас говорят то, что нет разрешения на вход на данный борт, Сочи не принимает. Ждем информацию».

Некоторые пассажиры из-за задержки приема парома не успели на свои рейсы в другие города. Об этом в эфире РЕН ТВ рассказал Саид Закиров, который также застрял на рейде: «Прошу вмешаться в нашу ситуацию. Мы оказались на пароме Трабзон—Сочи семьей втроем, не можем попасть на берег. Мы путешествуем, и у нас куплены билеты в Минеральные Воды, затем летим в Уфу. У нас они пропадают, в данной ситуации нужно что-то сделать».

Стоимость билетов в эконом-классе стартует с 6,5 тыс. руб. Размещение в каюте — от 9,5 тыс. руб. За перевозку автомобиля придется заплатить еще примерно 30 тыс. руб. Российская сторона не приняла паром, потому что у него не оказалось разрешения на вход на территорию страны, уточнили в Ассоциации туроператоров России. Инцидент действительно произошел из-за проблем с документами, говорит заместитель гендиректора курортного объединения «РосЮгКурорт» Валерий Сычёв. По данным его источников в сфере логистики, рейд не связан с технической неисправностью: «Такого рода суда не выходят просто так: захотели зайти в порт — зашли. То есть у него, скорее всего, с разрешительными документами предварительно было все нормально. Там история такая, что он ушел уже с Трабзона, отправил запрос в порт в Сочи, а тот отказал в приеме. И вот он стоит в море, и сейчас экстренно бумаги согласовывают.

Корень всех бед в том, что в регионе запрещен прием такого рода кораблей, а судно считается грузовым, так как специализируется на перевозке грузов.

Понятно, почему была попытка возобновить паромное сообщение — оно востребовано, в том числе и потому, что все грузы из Турции получаются дешевле».

Первый пассажирский рейс парома был запланирован на 29 октября, но в итоге его перенесли на неделю из-за шторма. В середине октября состоялся первый тестовый рейс из Турции в Сочи, который власти признали небезопасным. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев тогда заявил, что выход парома был несогласованным, хотя позиция региона к запуску неоднократно озвучивалась на предварительных обсуждениях. При этом представитель компании Liderline в Трабзоне Мустафа Чакыр сообщил «РИА Новости», что паром Seabridge не вернется обратно, пока не высадит пассажиров в российском порту, и все необходимые документы были оформлены в соответствии с законодательством.

Анхель Леонардо Боррего Карбонель, Леонид Пастернак