ЕС повысит пошлины на российскую нефть вне зависимости от действий США

Еврокомиссия собирается увеличить размер пошлин на российскую нефть, сообщила представитель ЕК Паула Пиньо. Она уточнила, что санкции США в отношении «Роснефти» и ЛУКОЙЛа не меняют планов ЕС.

«На данный момент я не слышала о какой-либо связи между санкциями со стороны США и нашими объявленными мерами. Итак, исходя из этого, я понимаю, что мы продолжаем работать над тем, что было объявлено»,— сказала госпожа Пиньо на брифинге (цитата по «РИА Новости»).

О планах Еврокомиссии повысить пошлины на нефть из России стало известно в сентябре. 22 октября США ввели санкции в отношении «Роснефти» и ЛУКОЙЛа. ЕК сообщала, что ограничения могут повлечь негативные последствия для стран Евросоюза.

