Трамп заявил о хорошем шансе на встречу с Путиным в Венгрии

Президент США Дональд Трамп допустил, что встреча с его российским коллегой Владимиром Путиным в Будапеште может состояться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Шанс есть всегда. Очень хороший шанс»,— сказал господин Трамп во время встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном (трансляция велась на YouTube-канале Белого дома). Американский президент добавил, что обсудит с господином Орбаном возможность встречи с российским президентом.

Владимир Путин и Дональд Трамп договорились провести встречу в Будапеште во время телефонного разговора 16 октября. Позже американский президент сообщил, что отменил переговоры. Господин Путин предположил, что Дональд Трамп имел в виду перенос встречи.

6 ноября Виктор Орбан заявил, что встреча президентов России и США в Будапеште может состояться через несколько дней после того, как власти двух стран решат «один-два» вопроса.