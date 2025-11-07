Паром Трабзон—Сочи прошел осмотр и ожидает разрешения на вход в порт

Паром Sea Bridge, возобновивший сообщение между Трабзоном и Сочи впервые за 14 лет, прошел технический осмотр и ожидает разрешения на вход в порт. Об этом «Ъ-Сочи» рассказал генеральный директор компании-оператора ООО «СВС Шиппинг» Сергей Туркменян.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

По его словам, все 20 человек, находившиеся на борту с 6 ноября, были обеспечены питанием и комфортными условиями размещения. «Пассажиров трижды в день кормили за наш счет, все были размещены в каютах со всеми удобствами. Бытовых проблем не было. Да, кто-то опоздал на самолет, но это форс-мажор — судно прибыло в заявленные сроки»,— пояснил господин Туркменян.

Компания предоставит пассажирам бесплатные билеты в одну сторону для следующей поездки в Трабзон. На борту, по словам представителя оператора, сохраняется спокойная обстановка, а погода в акватории курорта комфортная.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отмечал, что регион заинтересован в развитии морского сообщения, однако организация международных рейсов требует дополнительных мер безопасности.

Регулярное паромное сообщение между Сочи и Трабзоном существовало с 1993 по 2011 год. Тогда суда перевозили пассажиров, автомобили и сельхозпродукцию. После постепенного снижения трафика линия прекратила работу. Попытки ее возродить предпринимались несколько раз, однако администрация Сочи считала проект нецелесообразным из-за несоответствия инфраструктуры новым требованиям.

Весной 2025 года вопрос вновь обсуждался на уровне мэрии Сочи. Основными препятствиями назывались отсутствие инспекционно-досмотрового комплекса и необходимость получения разрешения ФСБ на заход иностранных судов. Летом оператор СВС Шиппинг совместно с турецкими партнерами получил разрешение Росморречфлота на регистрацию линии Sea bridge. В октябре судно прибыло в Сочи с тестовым рейсом, но тогда не было принято в порт.

По словам господина Туркменяна, проект линии разрабатывался с учетом всех требований. «Рейсы предусматривают перевозку пассажиров и легковых автомобилей. Цель проекта — развитие туризма и укрепление связей между Сочи и Трабзоном»,— отметил Сергей Туркменян.

Как считает вице-президент Альянса туристических агентств России, гендиректор сети «Розовый слон» Алексан Мкртчян, выбранное время запуска может осложнить работу маршрута. «Середина ноября — худший момент для открытия линии. На Черном море начинаются штормы, а поток туристов в Турцию резко снижается. В этот период ни один оператор не сможет работать с прибылью»,— пояснил он.

По мнению эксперта, в низкий сезон рейсы будут убыточными, а окупаемость возможна не ранее, чем через два-три года. «Даже если все заработает идеально, потребуется несколько миллионов долларов на покрытие издержек»,— считает господин Мкртчян.

При этом он отметил, что при высоких ценах на авиаперелеты паром может быть востребован весной и летом, особенно среди автопутешественников. «Для семьи из четырех человек дешевле доехать до Сочи и переправиться морем, чем покупать четыре авиабилета»,— добавил эксперт

Мария Удовик