Экс-мэр Краснодара стал заместителем полпреда в ЮФО

Андрей Алексеенко назначен заместителем полномочного представителя президента России в Южном федеральном округе. Об этом сообщает «Федерал пресс» со ссылкой на свои источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Правительства РФ Фото: Пресс-служба Правительства РФ

Согласно опубликованной информации, господин Алексеенко имеет богатый управленческий опыт. С 2017 по 2021 год он занимал должность первого вице-губернатора Краснодарского края. Затем с 17 ноября 2021 года по 18 августа 2022 года возглавлял администрацию города Краснодар.

С 19 августа 2022 года политик работал первым заместителем главы администрации Харьковской области и одновременно исполнял обязанности председателя совета министров региона.

Официальное назначение Алексеенко на новую должность состоялось 7 ноября 2025 года.

Валентина Любашенко