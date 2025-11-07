Таганрогский авиакомплекс им. Бериева станет закрытым акционерным обществом

Акционеры «Таганрогского авиационного научно-технического комплекса им. Бериева» единогласно приняли решение об отказе от публичного статуса компании. За данное решение проголосовали все участники собрания — свыше 99,9% голосующих акций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

В связи с принятым решением предприятие обратится в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности раскрывать информацию о ценных бумагах. Компания также внесет соответствующие изменения в устав, исключив указание на публичный характер организации.

После завершения процедуры новое наименование организации будет АО «ТАНТК им. Бериева» вместо нынешнего ПАО. Ранее авиастроительное предприятие раскрывало корпоративную информацию в ограниченном виде из-за угрозы санкций. В частности, в отчетах не указывались данные об акционерах и исполнительных органах.

По данным бухгалтерской отчетности за девять месяцев 2024 года, чистый убыток предприятия составил 2,2 млрд руб. против прибыли 49,5 млн руб. годом ранее. Выручка за аналогичный период сократилась почти в 2,5 раза до 2,3 млрд руб.

Валентина Любашенко