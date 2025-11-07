В Ростовской области дело бизнесмена за сокрытие 8,3 млн рублей направили в суд

В Ростовской области завершено расследование дела предпринимателя-перевозчика, который с апреля по август 2024 года скрывал от налогового взыскания 8,3 млн руб., переводя платежи контрагентов напрямую кредиторам в обход собственных счетов. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СК.

По версии следствия, налоговые органы применили меры принудительного взыскания к расчетным счетам бизнесмена из-за имевшейся задолженности по налогам и страховым взносам. Зная об этом, предприниматель организовал схему уклонения от выплат.

В течение пяти месяцев фигурант дела проводил расчеты с кредиторами, минуя собственные счета. Его контрагенты перечисляли деньги за транспортные услуги непосредственно кредиторам предпринимателя.

Следственное управление СК России по Ростовской области направило в суд уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя. Его обвиняют по ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и страховых взносов).

Следствие собрало достаточную доказательную базу, после чего дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.

Валентина Любашенко