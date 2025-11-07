В суд направили дело о превышении полномочий генерала Росгвардии Варенцова

В Московский гарнизонный военный суд отправили для рассмотрения материалы дела против бывших сотрудников Росгвардии Николая Чепкасова и генерал-майора Михаила Варенцова. Их обвиняют в превышении полномочий при реализации национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации». Об этом сообщила пресс-служба военных органов СКР.

Фигуранты были ответственными за контроль и приемку работ в рамках выполнения государственных контрактов. Как установило следствие, в 2019-2020 годах госзаказчик заключил три контракта с Научно-исследовательским институтом «Восход». Институт должен был разработать специальное программное обеспечение (ПО) для обработки информации.

В 2021-2023 годах экс-росгвардейцы приняли и оплатили ПО, не соответствовавшие требованиям контрактов. Ущерб от их действий превысил 350 млн руб. Для обеспечения гражданского иска и штрафа суд арестовал имущество обвиняемых.

Николай Чепкасов был начальником Главного центра информационных технологий войск национальной гвардии по инженерно-техническому обеспечению. Михаил Варенцов занимал пост руководителя департамента цифрового развития и защиты информации Росгвардии. Их арестовали в марте и апреле этого года соответственно. 17 сентября СКР сообщил о завершении следствия по делу.

Никита Черненко