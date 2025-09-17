Бывшие начальники Росгвардии обвиняются в превышении полномочий

Главное военное следственное управление (ГВСУ) СКР завершило расследование дела бывшего руководителя департамента цифрового развития и защиты информации Росгвардии генерал-майора Михаила Варенцова и бывшего начальника Главного центра информационных технологий войск национальной гвардии по инженерно-техническому обеспечению Николая Чепкасова. Они обвиняются в превышении должностных полномочий при реализации нацпроекта «Цифровая экономика Российской Федерации».

По материалам дела, в 2019–2020 годах Росгвардией и ФГБУ «Научно-исследовательский институт "Восход"» были заключены три многомиллионных контракта по разработке специального программного обеспечения для обработки информации. Обязанности по контролю за выполнением контрактов возлагались на Варенцова и Чепкасова.

По данным следствия, в 2021–2023 годах в ходе выполнения проекта Варенцов и Чепкасов организовали приемку и оплату специального программного обеспечения, не соответствующего требованиям государственных контрактов. В результате условия контрактов выполнены не были, Росгвардии причинен материальный ущерб в размере более 350 млн руб.

В ходе расследования по ходатайству ГВСУ судом на имущество обвиняемых был наложен арест.

Александр Александров