Ростовскую область включат в эксперимент по упрощенной сдаче ОГЭ в 2026 году

Правительство России планирует с 2026 года разрешить девятиклассникам Ростовской области сдавать только два экзамена ОГЭ вместо четырех — соответствующий законопроект в ближайшее время поступит в Госдуму. Об этом сообщил «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По итогам пилотного проекта в первый год его реализации количество бюджетных мест в образовательных учреждениях увеличилось почти на треть, а число неуспевающих сократилось на 40 человек.

Законопроект об эксперименте поступил в Госдуму в начале 2025 года. Первоначально планировалось включить в проект Москву, Санкт-Петербург, Северную Осетию, Ростовскую и Тюменскую области. Ко второму чтению перечень расширили, однако к третьему оставили лишь три региона, готовых участвовать в пилоте.

Вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко, соавтор первой версии закона об эксперименте, отметила, что для включения новых регионов оценивались три критерия: острая нехватка квалифицированных специалистов, развитая система среднего профессионального образования и наличие финансирования для бесплатного обучения всех желающих.

В случае принятия закона новые регионы должны будут до 1 марта 2026 года разработать нормативные документы и распределить бюджетные места в СПО, а также гарантировать бесплатное обучение всем девятиклассникам, желающим сдавать два экзамена.

Валентина Любашенко