Белый дом признал, что шатдаун ударил по экономике США сильнее ожидаемого

Продолжающийся шатдаун в США серьезно повлиял на экономику, заявил глава Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассет. Простой федерального правительства длится уже 38 дней.

«Воздействие на экономику оказалось гораздо серьезнее, чем мы ожидали, потому что он длится так долго»,— сказал господин Хассет в эфире Fox Business.

Американский Минфин оценивал в октябре еженедельный ущерб от шатдауна для экономики США в $15 млрд. По оценке Bloomberg, эта сумма может достигать $30 млрд.

Федеральный шатдаун начался в США 1 октября из-за того, что Конгресс не смог согласовать бюджет на финансовый год. Президент Дональд Трамп возложил вину на демократов и пообещал использовать шатдаун для массовых сокращений персонала и отмены «ненужных» программ. Около 1,4 млн госслужащих либо отправлены в неоплачиваемый отпуск, либо работают без зарплаты.