Бессент: США могут терять до $15 млрд в день из-за шатдауна

Из-за шатдауна американская экономика теряет примерно $15 млрд в день, заявил глава Минфина США Скотт Бессент. На расходы влияют потери производства, и, кроме того, приостановка работы федерального правительства становится все большим препятствием для притока финансов в страну, сказал министр.

При этом господин Бессент уверил, что поток инвестиций в страну стабилен и «только начался». Он сказал, что эти успехи стали результатом работы президента США Дональда Трампа, который своей политикой спровоцировал финансовый бум, передает Reuters.

Шатдаун правительства США длится уже 14 дней. Из-за этого в Америке начались массовые увольнения госслужащих: уведомления об увольнении получили более 4 тыс. сотрудников семи ключевых ведомств, но в итоге сокращения могут коснуться примерно 16 тыс. работников.

Подробнее — в материале «Ъ» «Шатдауном по бюрократии».