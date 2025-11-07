«Пассажиры имеют право потребовать компенсацию»

Паром Sea Bridge, прибывший к Сочи из турецкого Трабзона утром 6 ноября, более суток дрейфовал в акватории города-курорта. 20 человек — 18 граждан России и два жителя Турции — не могли сойти на берег и ждали разрешения ситуации в своих каютах. Что можно сделать в такой ситуации и кто возместит ущерб, «Ъ-Сочи» рассказала адвокат Краснодарской краевой коллегии адвокатов Филиала №78 Краснодара Анастасия Усенко.

«Когда судно подходит к российскому порту, его заход регулируется строгими правилами. Все начинается задолго до прибытия. Согласно приказу Минтранса "Об утверждении Общих правил плавания и стоянки судов в морских портах Российской Федерации и на подходах к ним" №140 от 20.08.2009 г.", капитан судна обязан заранее уведомить капитана морского порта о планируемом заходе. Это делается за 72 часа до прибытия. Если переход из последнего порта занимает меньше этого времени, уведомление направляется до выхода судна и подтверждается в установленном порядке. После получения информации капитан морского порта в течение часа передает данные в систему государственного портового контроля и пограничные органы. За сутки до прибытия информация подтверждается повторно.

Как указано в пункте 52 правил, капитан морского порта должен уведомить судно о месте якорной стоянки, швартовки и порядке выполнения погрузочно-разгрузочных или иных операций не позднее чем за четыре часа до захода.

Федеральный закон №155-ФЗ "О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации" определяет, что иностранные суда могут заходить только в те порты, которые открыты для международного сообщения решением правительства. Перечень таких портов публикуется в "Извещениях мореплавателям".

Лицом, отвечающим за безопасность мореплавания и регулирующим порядок захода и выхода судов из порта, является капитан морского порта.

Пункты 5 и 6 статьи 79 Кодекса торгового мореплавания РФ устанавливают, что капитан морского порта может отказать судну в заходе, если его прибытие может нанести вред окружающей среде либо если судно включено в список нарушителей международных правил рыболовства.

Пассажиры имеют право требовать компенсацию с лица, по вине которого произошла задержка судна в порту. Если будет установлено, что капитан порта без оснований не разрешил заход при наличии всех необходимых документов, компенсацию (в том числе стоимость билетов) можно взыскать в судебном порядке с порта Сочи.

Если же вина лежит на перевозчике (например, судно покинуло порт Трабзон без должным образом оформленных документов), то ответственность несет перевозчик.

Согласно статье 196 Кодекса торгового мореплавания, за задержку отправления или опоздание прибытия судна перевозчик уплачивает пассажиру штраф до 50% от стоимости билета и провоза багажа, если не докажет, что задержка произошла по причинам, не зависящим от него.

Каждая задержка — это результат целой цепочки юридических и технических факторов. Порты действуют строго по установленным процедурам, а капитаны несут личную ответственность за безопасность судов и пассажиров. Но и права самих пассажиров защищены: если нарушения будут доказаны, закон позволяет взыскать компенсацию с виновной стороны».