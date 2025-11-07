«Черные ящики» найдены на месте падения вертолета Ка-226 в Дагестане

На месте крушения вертолета Ка-226 в Дагестане найдены оба «черных ящика» — прибор регистрации параметров полета и речевой самописец. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб. По словам собеседника агентства, оба бортовых самописца не получили фатальных повреждений, данные подлежат расшифровке.

Вертолет упал в пятницу днем на территории Карабудахкентского района. По данным регионального Минздрава, погибли четыре человека. Трое пострадавших госпитализированы с ожогами. Один пациент находится в крайне тяжелом состоянии.

Упавший Ка-226 принадлежит «Кизлярскому электромеханическому заводу». По данным МЧС, он следовал из Кизляра на базу отдыха «Солнечный берег» вблизи Избербаша. Информация о том, что на борту находились туристы, не подтвердилась. В пресс-службе АО «Концерн КЭМЗ» отказались уточнить для «Ъ - Кавказ», находились ли на борту сотрудники предприятия. «Росавиация» классифицировала произошедшее как катастрофу.