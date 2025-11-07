Ростовский «Агроком» объявил тендер на проектирование завода мясных оболочек

Ростовский холдинг «Агроком» объявил тендер на выбор проектировщика завода по выпуску сосисочно-сарделечных оболочек для мясной индустрии. Информация о конкурсе размещена на платформе OTC-tender.

Согласно опубликованным данным, компания-подрядчик должна создать генеральный план и полную рабочую документацию. Комиссия также оценит репутацию, отзывы клиентов и финансовое состояние претендентов.

Проектировщику предстоит разработать современное высокотехнологичное предприятие под ключ — от генплана с ограждённой территорией и проходной до согласования документации в госэкспертизе.

«Производственный корпус запланирован разноуровневым с двухэтажным административным блоком. Внутри расположатся склад сырья, участки приготовления смесей, экструзии, гофрирования и упаковки, а также склады готовой продукции и отходов. Технология предполагает строгий контроль микроклимата на каждой стадии и автоматизированный учёт продукции со штрихкодированием», — говорится в сообщении.

Инфраструктура включит собственную котельную, газораспределительный пункт, подстанцию, очистные сооружения и компрессорную. Предприятие будет потреблять 4 МВт электроэнергии и до 800 тыс. куб. м газа ежегодно.

Особые требования касаются соответствия международным стандартам качества и безопасности BRC IoP и Халяль. Проект должен исключить проникновение вредителей, предусмотреть системы гигиены рук и дезинфекции обуви, специальные покрытия полов и стен, а также современные системы очистки воздуха и стоков.

Валентина Любашенко