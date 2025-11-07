Депутат призвал к отставке мэра Орла с помощью сгенерированного нейросетью видео

Лидер орловского реготделения «Справедливой России» Руслан Перелыгин разместил в своих соцсетях сгенерированную нейросетью видеозапись митинга за отставку мэра областного центра Юрия Парахина. В мэрии его публикацию сравнили с провокациями украинских спецслужб и выразили надежду, что надзорные органы сделают из нее соответствующие выводы.

В своем Telegram-канале господин Перелыгин выступил с резкой критикой решения горсовета, который в конце прошлой недели переизбрал мэром областного центра Юрия Парахина («Единая Россия»). Свой пост он сопроводил видеозаписью, сгенерированной нейросетью Sora. На ней изображены вышедшие на митинг десятки людей с российскими флагами и плакатами с требованием «отставки мэра Парахина». «Он завалил транспорт, школы тонут в долгах, деревья в парках лысеют»,— говорит один из персонажей ролика.

В администрации Орла считают, что Руслан Перелыгин использовал сомнительный метод для привлечения внимания. «До сих пор регион сталкивался с генерацией несуществующих событий и высказываний только со стороны ЦИПСО с целью дестабилизации обстановки. Печально, что российский депутат выбрал похожий путь»,— сказал «Ъ» представитель мэрии, добавив, что Юрий Парахин внимательно относится к критике, особенно со стороны народных избранников, однако любые политические заявления должны быть подкреплены фактами, а не являться плодом фантазии и генерации графики. Также, по мнению собеседника, надзорные органы ознакомились с публикацией Руслана Перелыгина и сделают соответствующие выводы. По данным «Ъ-Черноземье», ни мэрия, ни местное реготделение «Единой России» не направляли ни в полицию, ни в прокуратуру заявлений о проведении проверки.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Искусственный протест».

Владимир Зоркий