Средняя цена новых автомобилей в Ростовской области снизилась на 2,2%

Средняя стоимость нового автомобиля в Ростовской области снизилась до 2,2 млн руб. в октябре 2025 года, что на 2,2% меньше показателей сентября. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-службе сервиса «Авто.ру.»

По информации аналитиков, наибольшее падение цены зафиксировано у кроссовера Москвич 3 – на 8,2%, до 1,9 млн руб. Также заметно подешевели Geely Monjaro (на 3,9%, до 4,9 млн руб.) и Gac GS8 (на 3,7%, до 4,7 млн руб.).

Эксперты отмечают: «После сентябрьского роста средней стоимости по всем сегментам рынка новых автомобилей, почти все октябрьские показатели демонстрируют стабилизацию».

Машины китайских производителей, официально представленных в России, теперь стоят в среднем 3,57 млн руб., что на 17 тыс. руб. ниже, чем в сентябре. В то же время отечественные автомобили продолжают дорожать – их средняя цена превысила 1,7 млн руб., увеличившись на 3%.

«Рост стоимости российских авто связан с увеличением количества предложений новой марки Tenet, число которых возросло в полтора раза по сравнению с прошлым месяцем. Эксперты прогнозируют сохранение этой тенденции до конца 2025 года», – говорится в сообщении.

Валентина Любашенко