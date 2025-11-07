Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
fonbet logo

Реклама, ООО Фонкор

Теневому инвестору выписали публичную дисквалификацию

Контролировавшего «Химки» бизнесмена Туфана Садыгова пожизненно отстранили от футбольной деятельности

Главным виновником краха подмосковных «Химок» в предыдущем российском футбольном сезоне признан человек, не занимавший в прекратившем после финиша чемпионата существование клубе никаких официальных должностей. Российский футбольный союз (РФС) пожизненно дисквалифицировал предпринимателя Туфана Садыгова, признав, что именно он в качестве «теневого» инвестора контролировал действия руководителей команды, чьи долги превысили 1 млрд руб.

Бизнесмен Туфан Садыгов

Бизнесмен Туфан Садыгов

Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы

Бизнесмен Туфан Садыгов

Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) на заседании 7 ноября применил исключительную по жесткости санкцию к предпринимателю Туфану Садыгову. Ему пожизненно запрещено заниматься любой деятельностью, связанной с футболом. Глава КДК РФС Артур Григорьянц объяснил, что такое наказание вынесено «за совершение Садыговым действий», которые оказали «существенное влияние» на клуб «Химки» и «привели к утрате им профессионального статуса».

Туфан Садыгов превратился в заметного футбольного ньюсмейкера весной этого года, когда стало известно о серьезных финансовых проблемах подмосковной команды.

Садыгова, хотя формально он не занимал в ней никаких официальных должностей, различные источники называли ее «ключевым инвестором», а сам он никогда не опровергал эти утверждения, иногда комментируя ситуацию, по сути, в качестве первого лица клуба.

«Химки», футболисты которых угрожали забастовкой из-за существенных задержек с выплатой зарплаты, перейдя под «внешнее управление» Российской премьер-лиги (РПЛ), доиграли чемпионат России до конца и финишировали в нем на 12-м месте, то есть избежали даже попадания в стыковые матчи за право остаться в высшем дивизионе. Однако РФС сразу после завершения первенства исключил их из турнира, не выдав лицензию, позволяющую выступать в РПЛ.

После этого «Химки» объявили о приостановке деятельности, фактически прекратив существование. А в сентябре Арбитражный суд Московской области признал их банкротом с суммарным долгом перед футболистами и сотрудниками в размере 448 млн руб. Впрочем, как рассказал Артур Григорьянц, «по информации от конкурсного управляющего, суммарно общий долг "Химок" на сегодняшний день составляет больше 1 млрд руб.».

РФС заинтересовался ролью в кризисе клуба Туфана Садыгова еще летом. А перед заседанием КДК генеральный секретарь структуры Максим Митрофанов говорил, что одной из задач дисциплинарного органа перед вынесением санкций будет установить «причастность» бизнесмена к происходившему в «Химках».

С этой задачей КДК удалось справиться благодаря показаниям бывших генеральных директоров клуба Николая Оленева и Дмитрия Брехова (они отстранены от любой футбольной деятельности сроком на два года, один из которых — условно), пресс-атташе Евгения Дзичковского и специалиста по работе с болельщиками Александра Зинченко. Из заявления главы КДК следует, что они подтвердили тот факт, что Туфан Садыгов был по крайней мере одним из инвесторов клуба, а финансовые операции «не проходили без его согласования». Евгений Дзичковский уточнил, что учредители клуба «играли подставную роль, поскольку ни одного учредителя никто не видел ни разу в качестве лица, которое бы руководило клубом», а практически все решения принимал Садыгов. Кроме того, свидетели полагают, что он, скорее всего, в последнее время был «единственным источником» поступления средств в клуб.

Сам Садыгов футбольные проблемы связывал с проблемами с личным бизнесом в сфере строительства — задержками с выплатами по контракту, «кассовым разрывом».

КДК РФС в любом случае решил, что «теневой» инвестор, чьи указания выполняли генеральные директора, «осознанно допустил образование существенных задолженностей». «Такие действия, с точки зрения КДК, квалифицируются как неразумные и недобросовестные, подрывающие устойчивость клуба»,— сказал Артур Григорьянц, объясняя жесткость наказания.

Между тем Туфан Садыгов из российского футбола уже успел переместиться летом в зарубежный. По данным целого ряда изданий, он стал совладельцем турецкого клуба «Серик Беледиеспор», выступающего во втором по рангу дивизионе. Правда, и в нем у Садыгова нет формальной должности. Зато этот клуб, кажется, уже переживает те же трудности, что и «Химки». Осенью целый ряд турецких изданий, таких как Ajansspor, сообщили о достигающих нескольких месяцев задержках с выплатой зарплат игрокам команды. Информацию подтвердил покинувший в конце октября пост ее главного тренера российский специалист Сергей Юран.

Алексей Доспехов

Новости компаний Все