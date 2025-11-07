Теневому инвестору выписали публичную дисквалификацию

Главным виновником краха подмосковных «Химок» в предыдущем российском футбольном сезоне признан человек, не занимавший в прекратившем после финиша чемпионата существование клубе никаких официальных должностей. Российский футбольный союз (РФС) пожизненно дисквалифицировал предпринимателя Туфана Садыгова, признав, что именно он в качестве «теневого» инвестора контролировал действия руководителей команды, чьи долги превысили 1 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бизнесмен Туфан Садыгов

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) на заседании 7 ноября применил исключительную по жесткости санкцию к предпринимателю Туфану Садыгову. Ему пожизненно запрещено заниматься любой деятельностью, связанной с футболом. Глава КДК РФС Артур Григорьянц объяснил, что такое наказание вынесено «за совершение Садыговым действий», которые оказали «существенное влияние» на клуб «Химки» и «привели к утрате им профессионального статуса».

Туфан Садыгов превратился в заметного футбольного ньюсмейкера весной этого года, когда стало известно о серьезных финансовых проблемах подмосковной команды.

Садыгова, хотя формально он не занимал в ней никаких официальных должностей, различные источники называли ее «ключевым инвестором», а сам он никогда не опровергал эти утверждения, иногда комментируя ситуацию, по сути, в качестве первого лица клуба.

«Химки», футболисты которых угрожали забастовкой из-за существенных задержек с выплатой зарплаты, перейдя под «внешнее управление» Российской премьер-лиги (РПЛ), доиграли чемпионат России до конца и финишировали в нем на 12-м месте, то есть избежали даже попадания в стыковые матчи за право остаться в высшем дивизионе. Однако РФС сразу после завершения первенства исключил их из турнира, не выдав лицензию, позволяющую выступать в РПЛ.

После этого «Химки» объявили о приостановке деятельности, фактически прекратив существование. А в сентябре Арбитражный суд Московской области признал их банкротом с суммарным долгом перед футболистами и сотрудниками в размере 448 млн руб. Впрочем, как рассказал Артур Григорьянц, «по информации от конкурсного управляющего, суммарно общий долг "Химок" на сегодняшний день составляет больше 1 млрд руб.».

РФС заинтересовался ролью в кризисе клуба Туфана Садыгова еще летом. А перед заседанием КДК генеральный секретарь структуры Максим Митрофанов говорил, что одной из задач дисциплинарного органа перед вынесением санкций будет установить «причастность» бизнесмена к происходившему в «Химках».

С этой задачей КДК удалось справиться благодаря показаниям бывших генеральных директоров клуба Николая Оленева и Дмитрия Брехова (они отстранены от любой футбольной деятельности сроком на два года, один из которых — условно), пресс-атташе Евгения Дзичковского и специалиста по работе с болельщиками Александра Зинченко. Из заявления главы КДК следует, что они подтвердили тот факт, что Туфан Садыгов был по крайней мере одним из инвесторов клуба, а финансовые операции «не проходили без его согласования». Евгений Дзичковский уточнил, что учредители клуба «играли подставную роль, поскольку ни одного учредителя никто не видел ни разу в качестве лица, которое бы руководило клубом», а практически все решения принимал Садыгов. Кроме того, свидетели полагают, что он, скорее всего, в последнее время был «единственным источником» поступления средств в клуб.

Сам Садыгов футбольные проблемы связывал с проблемами с личным бизнесом в сфере строительства — задержками с выплатами по контракту, «кассовым разрывом».

КДК РФС в любом случае решил, что «теневой» инвестор, чьи указания выполняли генеральные директора, «осознанно допустил образование существенных задолженностей». «Такие действия, с точки зрения КДК, квалифицируются как неразумные и недобросовестные, подрывающие устойчивость клуба»,— сказал Артур Григорьянц, объясняя жесткость наказания.

Между тем Туфан Садыгов из российского футбола уже успел переместиться летом в зарубежный. По данным целого ряда изданий, он стал совладельцем турецкого клуба «Серик Беледиеспор», выступающего во втором по рангу дивизионе. Правда, и в нем у Садыгова нет формальной должности. Зато этот клуб, кажется, уже переживает те же трудности, что и «Химки». Осенью целый ряд турецких изданий, таких как Ajansspor, сообщили о достигающих нескольких месяцев задержках с выплатой зарплат игрокам команды. Информацию подтвердил покинувший в конце октября пост ее главного тренера российский специалист Сергей Юран.

Алексей Доспехов