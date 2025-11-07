УФАС оштрафовало ростовский «Газпром» на 600 тысяч рублей за необоснованный рост цен

Арбитражный суд Ростовской области окончательно подтвердил штраф в 600 тыс. руб. для ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» за необоснованное повышение стоимости технического обслуживания газового оборудования в многоквартирных домах. Соответствующая информация размещена в базе данных Арбитражного суда Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно опубликованным материалам, история началась в октябре 2024 года, когда в УФАС по Ростовской области поступила жалоба от жителя с. Самарское. Поводом стало переоформление документов на подключение дома по улице Ленина к газовой магистрали.

В ходе проверки антимонопольная служба установила, что компания внесла неоправданные изменения в состав бригады, осуществлявшей работы. Это привело к увеличению стоимости услуг в 5,7-6,3 раза.

УФАС признало организацию виновной в административном нарушении, выдало предписание об устранении выявленных нарушений и наложило штраф в размере 600 тыс. руб.

Газораспределительная компания не согласилась с выводами регулятора и подала иск в арбитражный суд. Однако суд первой инстанции отклонил требования истца. Апелляционная жалоба также была отклонена — решение суда вступило в законную силу.

Валентина Любашенко