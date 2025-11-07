«Черноморские круизы» оказались на мели

Пассажирский лайнер «Князь Владимир» вновь выставили на торги со стартовой ценой 873,5 млн руб., что на 29 млн руб. выше предыдущей. Первый аукцион по продаже судна не состоялся из-за отсутствия заявок. Оператором теплохода является ООО «Черноморские круизы». Компания на протяжении последних пяти лет терпит убытки. Теплоход с 2017 года курсировал между Краснодарским краем и Крымом, а в 2019 году маршрут продлили до Абхазии. Последние годы лайнер стоит на приколе в Новороссийске. Регулярное сообщение «Князя Владимира», по данным Росморпорта, прекратили из-за военной угрозы для гражданского судоходства в акватории Черного моря. По мнению аналитиков, продать судно за такую цену вряд ли удастся.

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Новороссийская компания «Черноморские круизы» (входит в Росморпорт) выставила на повторный аукцион пассажирский лайнер «Князь Владимир». Заявки принимаются до 15 ноября 2025 года.

Стартовая цена лота выросла на 29 млн руб., до 873,5 млн руб. В марте 2025 года теплоход «Князь Владимир» пытались продать на открытом аукционе по начальной цене 844 млн руб. Однако на торги не было подано ни одной заявки.

«Князь Владимир» представляет собой девятипалубное судно длиной 142 м и шириной 21,9 м вместимостью около 800 пассажиров. Лайнер построили в 1970-х годах под названием Roy Star. После приобретения структурой Росморпорта судно отремонтировали. С 2017 года теплоход выполнял круизные рейсы между Сочи и Крымом. В 2019-м маршрут расширили до Абхазии. В период пандемии коронавируса деятельность «Князя Владимира» приостановил Роспотребнадзор, по данным ведомства у лайнера истекло санитарное свидетельство. Круизы так и не возобновились.

В Росморпорте «Ъ-Кубань» объяснили прекращение регулярного сообщения военной угрозой для гражданского судоходства в Черном море. Согласно приказу генерального директора оператора судна ООО «Черноморские круизы» от 25 сентября 2023 года, лайнер перевели в эксплуатационный резерв. Сейчас приписанное к Сочи судно находится в морском порту Новороссийска.

ООО «Черноморские круизы» является убыточным на протяжении последних пяти лет, в 2024 году чистый убыток компании, по данным из системы «СПАРК-Интерфакс», составил 224 млн руб.

Ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов отмечает, что если судном никто не заинтересовался в первый раз при более низкой стартовой цене, то вряд ли интерес появиться теперь, когда стартовая цена выросла.

«Возможно, что за время после первого аукциона на нем были выполнены какие-то работы, например, по ремонту и замене судового оборудования или обновлению интерьера, тогда причина увеличения стартовой цены понятна, но какой-либо информации о проведенных работах на судне не сообщалось.

С учетом новой стартовой цены судна возможность продать его маловероятна, может, были изменены условия его продажи, тогда интерес к нему может появиться, но об этом также ничего неизвестно.

Российские судоходные компании вряд ли приобретут его, скорее, иностранные компании могут купить теплоход для использования в рекреационных целях, но не для осуществления регулярных пассажирских перевозок»,— считает аналитик.

Ранее аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов говорил «Ъ-Кубань», что потенциальными покупателями «Князя Владимира» могут выступить инвесторы из туристической или гостиничной сферы Турции, Египта, Индии или Вьетнама. По его словам теплоход «Князь Владимир» можно переоборудовать под плавучую гостиницу или развлекательный центр. Однако проект потребует значительных вложений в ремонт и модернизацию.

Руководитель Международного морского бизнес-форума Алексей Малько, оценивая техническое состояние судна, говорил, что многое зависит от качества ремонтов, обслуживания и эксплуатации. «Состояние судна 1971 года может быть лучше, чем судна, например, 2001 года. Единственное, что пожилое судно требует больше внимания и капиталовложений, чем "новострой". В случае "Князя Владимира" я бы скорее говорил о его комфортабельности. Более свежие пассажирские суда намного привлекательнее для туристов»,— рассказал Алексей Малько.

Наталья Решетняк