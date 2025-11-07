Глава Дагестана поручил обеспечить необходимую помощь пострадавшим в крушении вертолета

Глава Дагестана Сергей Меликов поручил обеспечить пострадавшим в результате крушения вертолета в селе Ачи-Су всю необходимую помощь – от экстренной эвакуации до полноценного медицинского сопровождения. Об этом глава республики сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по республике Дагестан

По оперативной информации, в результате катастрофы погибли четыре человека, трое пострадавших с ранениями различной степени тяжести госпитализированы.

В минздраве Дагестана «Ъ-Кавказ» сообщили, что один из пострадавших «очень тяжелый, не транспортабелен». Ему медики проводят интенсивную терапию в стационаре Избербаша. А других пострадавших вертолетом отправили в ожоговый центр республиканской клинической больницы.

По данным Главного Управления МЧС России по Дагестану, упавший вертолет был бортом завода АО «Концерн КЭМЗ». Он следовал по маршруту г. Кизляр – База отдыха «Солнечный берег» Карабудахкентского района. В пресс-службе концерна отказались комментировать «Ъ-Кавказ» информацию о том, что среди погибших и пострадавших были сотрудники предприятия.

В причинах и обстоятельствах сейчас разбираются. Как ранее писал «Ъ-Кавказ», предварительной причиной происшествия на данный момент называется техническая неисправность.

Константин Соловьев, Рустам Каниев