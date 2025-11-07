Иркутянину дали 6,5 лет за радость из-за атаки дронов ВСУ на дом в Воронеже

Второй Восточный окружной военный суд приговорил 56-летнего жителя Иркутска к шести с половиной годам колонии общего режима за публичные призывы к терроризму (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ, максимальное наказание — семь лет лишения свободы). Ему также на пять лет запретили размещать информацию в соцсетях. Об этом сообщили в прокуратуре Иркутской области. По данным «Ъ», осужденный в том числе радовался атаке беспилотников ВСУ на многоквартирный дом в Воронеже.

Суд установил, что с марта 2023 года по февраль 2025-го фигурант комментировал посты в Telegram, побуждая к насилию в отношении государственных деятелей. В частности, как выяснил «Ъ», житель Иркутска призывал атаковать с помощью дрона губернатора Московской области Андрея Воробьева. Кроме того, он оправдывал террористические действия, совершаемые в России.

Преступления были выявлены и расследованы сотрудниками управления ФСБ по Иркутской области.

Сегодня стало известно, что жителя Воронежа приговорили к пяти годам лишения свободы за призывы к насильственному свержению власти и терроризму.

