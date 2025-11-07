Жителя Иркутска осудили за призывы к насилию в отношении чиновников

Второй Восточный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 56-летнего жителя Иркутска. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности).

По информации пресс-службы прокуратуры Иркутской области, обвиняемый в 2023–2025 годах мужчина оставил несколько комментариев в различных Telegram-каналах с призывами к насильственным действиям «в отношении российских государственных деятелей», а также оправданием «террористических действий, совершенных в России».

Как выяснил «Ъ», иркутянин, в частности, выражал радость по поводу атаки украинских дронов на многоквартирный дом в Воронеже, призывал атаковать с помощью беспилотника губернатора Московской области Воробьева.

Преступления были выявлены и расследованы сотрудниками УФСБ России по Иркутской области. Решением суда фигурант приговорен к шести с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. В качестве дополнительного наказания ему также запрещено публиковать комментарии в соцсетях и на сайтах в течение пяти лет после освобождения.

Влад Никифоров, Иркутск