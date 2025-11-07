В Воронеже вынесли приговор по делу о призывах насильственно свергнуть власть

Второй Западный окружной военный суд признал 41-летнего Алексея Стародубцева виновным в публичных призывах к терроризму (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ, до семи лет лишения свободы). Его приговорили к пяти годам колонии общего режима и запрету администрировать сайты, форумы, чаты и группы в соцсетях в течение трех лет. Преступление было совершено в Воронеже, сообщили в прокуратуре региона.

Как установил суд, в августе 2023 года Стародубцев, находясь в Воронеже, разместил в соцсети публикацию с призывами к насильственному свержению власти и терроризму.

В конце сентября воронежца приговорили за аналогичное преступление к двум годам колонии общего режима. В середине октября белгородец получил 15 лет лишения свободы за оправдание терроризма и публичные призывы к экстремизму.

Алина Морозова