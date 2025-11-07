В Ростовской области зафиксирован рост преступлений мигрантов на 12%

Правоохранители Ростовской области зафиксировали рост преступлений среди иностранцев на 12,2% за десять месяцев 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество преступных деяний данной категории лиц увеличилось на 11,1%. Об этом сообщил «РБК-Ростов» со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, за январь-октябрь ведомство приняло 110 решений об отказе в выдаче патента, 12 из них — на основании федерального закона о правовом статусе иностранцев в России. Аннулированию подверглись 1,3 тыс. разрешительных документов.

«С начала года в регионе возбудили 107 уголовных дел в миграционной сфере. Среди них 16 случаев организации незаконной миграции, 14 — фиктивной регистрации граждан и 77 — ложной постановки на учет иностранцев», - пояснили в МВД.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что приток иностранных граждан в Ростовскую область в первом полугодии 2025 года вырос на 21% относительно аналогичного периода 2024 года.

Валентина Любашенко