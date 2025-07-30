Нижегородский минфин привлечет в банках еще 20 млрд рублей кредитных линий

Минфин Нижегородской области опубликовал на сайте госзакупок 20 лотов на привлечение возобновляемых кредитных линий на 1 млрд руб. каждая с плавающей процентной ставкой. Минимальная цена каждого лота составляет 173,8 млн руб.

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Заемные средства планируется привлечь на девять месяцев с момента заключения контрактов для сокращения дефицита областного бюджета и сокращения долга региона. Максимальная ставка по кредиту ограничена 23,5% годовых. Итоги аукционов, объявленных 24 июля, подведут 5 августа.

Как писал «Ъ-Приволжье», минфин уже привлек 5 млрд руб. коммерческих кредитов на погашение госдолга региона, который на 1 июля составил 175,4 млрд руб. Дефицит региональной казны после июльских корректировок составит 36,3 млрд руб., доходы и расходы увеличатся на 612,7 млрд руб., до 365,3 млрд и 401,6 млрд руб. соответственно.

Владимир Зубарев